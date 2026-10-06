Ronaldo-Rückkehr unter einer Bedingung

Die Rückkehr von Stürmerstar Cristiano Ronaldo (41) in die portugiesische Nationalmannschaft hängt möglicherweise auch von einem Trainerwechsel ab. Reporter Rui Santos sagt bei CNN Portugal:„Ronaldo wird nicht in die Nationalmannschaft zurückkehren, solange Jesus Trainer ist.“ Der Stürmer soll mit den Aussagen von Jorge Jesus auf der Pressekonferenz nach dem Spiel am Sonntag gegen Norwegen (2:1) nicht zufrieden gewesen sein.

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Cristiano Ronaldo entschied sich vor dem Länderspiel gegen Dänemark, das Trainingslager der Nationalmannschaft zu verlassen, nachdem er im ersten Spiel gegen die Norweger (2:1) 90 Minuten lang auf der Bank gesessen hatte. Seine Bilanz für die portugiesische Mannschaft ist beeindruckend. In 234 Spielen erzielte er 146 Treffer für die Seleção das Quinas.