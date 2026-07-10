Millot zurück nach Europa?

Enzo Millot könnte seine Zelte in Saudi-Arabien nach nur einem Jahr wieder abbrechen und nach Europa zurückkehren. Nach Informationen des türkischen Sportblatts ‚Fanatik‘ zeigt Galatasaray großes Interesse an dem Ex-Stuttgarter. Bereits im vergangenen Sommer bemühten sich die Löwen aus Istanbul intensiv um den 23-Jährigen, doch der Franzose entschied sich damals für das Angebot von Al Ahli.

Unter der Anzeige geht's weiter

Millot durfte den VfB Stuttgart im vergangenen Sommer dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro verlassen und unterschrieb in der Wüste einen Vertrag bis 2028. In 40 Pflichtspielen für den Tabellendritten der vergangenen Saudi Pro League-Saison steuerte der Mittelfeldspieler neun Tore und sieben Vorlagen bei. Galatasaray plant in diesem Sommer eine Verjüngungskur im Mittelfeld und hat neben dem Linksfuß auch Carlos Baleba (22) von Brighton & Hove Albion im Visier.