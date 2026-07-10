Menü Suche
Kommentar
SPL

Millot zurück nach Europa?

von Daniel del Federico - Quelle: Fanatik
1 min.
Enzo Millot im Trikot von Al Ahli @Maxppp

Enzo Millot könnte seine Zelte in Saudi-Arabien nach nur einem Jahr wieder abbrechen und nach Europa zurückkehren. Nach Informationen des türkischen Sportblatts ‚Fanatik‘ zeigt Galatasaray großes Interesse an dem Ex-Stuttgarter. Bereits im vergangenen Sommer bemühten sich die Löwen aus Istanbul intensiv um den 23-Jährigen, doch der Franzose entschied sich damals für das Angebot von Al Ahli.

Unter der Anzeige geht's weiter

Millot durfte den VfB Stuttgart im vergangenen Sommer dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro verlassen und unterschrieb in der Wüste einen Vertrag bis 2028. In 40 Pflichtspielen für den Tabellendritten der vergangenen Saudi Pro League-Saison steuerte der Mittelfeldspieler neun Tore und sieben Vorlagen bei. Galatasaray plant in diesem Sommer eine Verjüngungskur im Mittelfeld und hat neben dem Linksfuß auch Carlos Baleba (22) von Brighton & Hove Albion im Visier.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Süper Lig
Ahli
Galatasaray
Enzo Millot

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Süper Lig Süper Lig
Ahli Logo Al Ahli
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Enzo Millot Enzo Millot
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert