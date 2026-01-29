Menü Suche
Kommentar
FT-Info Bundesliga

Überraschung: HSV tütet Blitz-Transfer ein

Der Hamburger SV benötigt dringend frischen Wind in der Offensive. Verstärkung hat man jetzt gefunden.

von Luca Hansen - Quelle: FT-Info | Bild | Sky
1 min.
Albert Grönbaek wird von Hojlund zur Bank begleitet @Maxppp

Beim Hamburger SV lahmt vor allem die Offensive. Mit 17 Toren stellen die Rothosen gemeinsam mit dem FC St. Pauli und dem 1. FC Heidenheim den schwächsten Angriff der Bundesliga. Verstärkung muss her, einen Wechsel hat man an der Elbe jetzt dingfest gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ und ‚Bild‘ berichten, steht Albert Grönbaek kurz vor einer Leihe zum HSV. Nach FT-Informationen sind sich die Hanseaten und Stade Rennes sogar schon einig. Der 24-Jährige ist bereits in Hamburg angekommen, der Medizincheck soll am heutigen Donnerstag erfolgen.

In der Hinrunde lief Grönbaek für den CFC Genua auf, kam dort aber auch aufgrund von Verletzungen nur zu vier Einsätzen. Die Leihe zu den Italienern wird nun abgebrochen, damit sich der Däne den Hamburgern anschließen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mehr Optionen

In der Offensive ist Grönbaek flexibel einsetzbar. Der Rechtsfuß kann sowohl im Mittelfeldzentrum spielen als auch über die Flügel kommen. Ob Grönbaek dem HSV mehr Torgefahr verleihen kann?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Serie A
Hamburg
Rennes
Genua
Albert Grønbæk

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Serie A Serie A
Hamburg Logo Hamburger SV
Rennes Logo Stade Rennais FC
Genua Logo FC Genua
Albert Grønbæk Albert Grønbæk
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert