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Real tütet Martínez-Transfer ein

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Sergio Martínez (vorne) im Trikot von Racing Santander @Maxppp

Real Madrid schnappt sich ein vielversprechendes Mittelfeldtalent. Laut Fabrizio Romano haben die Königlichen den Transfer von Sergio Martínez eingetütet. Der 19-Jährige wechselt von Racing Santander ins Bernabéu, Martínez soll einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Eine sofortige Leihe sei nicht geplant.

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Für die Dienste des spanischen U19-Nationalspielers zahlen die Madrilenen drei Millionen Euro Ablöse. Romano zufolge lehnte Martínez für den Real-Wechsel Anfragen aus Deutschland, England und Saudi-Arabien ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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