Real tütet Martínez-Transfer ein

Real Madrid schnappt sich ein vielversprechendes Mittelfeldtalent. Laut Fabrizio Romano haben die Königlichen den Transfer von Sergio Martínez eingetütet. Der 19-Jährige wechselt von Racing Santander ins Bernabéu, Martínez soll einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Eine sofortige Leihe sei nicht geplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Dienste des spanischen U19-Nationalspielers zahlen die Madrilenen drei Millionen Euro Ablöse. Romano zufolge lehnte Martínez für den Real-Wechsel Anfragen aus Deutschland, England und Saudi-Arabien ab.