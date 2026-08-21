Drei Transfer-Spuren bei Tapsoba | Brandt zeigt seine Weltklasse

50 Millionen für Tapsoba?

Edmond Tapsoba gehört bei Bayer Leverkusen seit Jahren zu den Leistungsträgern. In der neuen Saison soll der 27-Jährige die Werkself sogar als Kapitän auf den Platz führen. Englische Klubs intensivieren in der heißen Phase des Transferfensters aber wohl noch einmal die Bemühungen um den Innenverteidiger.

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Laut ‚Teamtalk‘ steht Tapsoba bei Manchester United, Tottenham Hotspur und Newcastle United weit oben auf der Liste. Das Trio beobachte den 62-fachen Nationalspieler, der seinen Vertrag Ende April bis 2031 verlängerte, genau. Die Red Devils sollen sogar schon Kontakt zu Tapsobas Lager aufgenommen haben. Die Leverkusener Schmerzgrenze liegt dem Portal zufolge bei 50 Millionen Euro. Insbesondere hinsichtlich seiner neuen Rolle als Kapitän erscheint es jedoch unwahrscheinlich, dass sich Bayer seinen Abwehrchef auf den letzten Metern des Transferfensters noch ziehen lässt.

Brandt verzückt

Das Engagement bei Ajax Amsterdam ist für Julian Brandt bislang ein voller Erfolg. In fünf Spielen erzielte der ehemalige Dortmunder bereits drei Tore. Auch am gestrigen Donnerstag war Brandt beim 4:2-Sieg gegen den FC Sion erfolgreich – und wie. „Als der Deutsche kurz nach Wiederanpfiff aus etwa 18 Metern frei zum Schuss kam, hämmerte er den Ball wunderschön ins obere Eck: 1:1“, beschreibt das ‚Algemeen Dagblad‘.

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Dafür kassiert der 30-jährige Spielmacher mächtig Lob in der niederländischen Presse. „Brandt als herausragender Spieler“, schreibt ‚Voetbal International‘. Auch der ‚Telegraaf‘ schwärmt: „Brandt zeigt seine Weltklasse, indem er den Ball von außerhalb des Strafraums gekonnt ins rechte obere Eck platzierte.“