Bundesliga-Anfragen für Magdeburgs Michel

Auf Falko Michel könnte der Sprung aus dem Zweitliga-Keller in die Bundesliga warten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich gleich mehrere Klubs beim Stammspieler des FC Magdeburg gemeldet – „auch aus der Bundesliga“. Konkrete Namen nennt die Boulevardzeitung nicht.

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Michel war 2024 aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund nach Sachsen-Anhalt gekommen. Dort gehört er unter Petrik Sander zu den Leistungsträgern, sammelte in dieser Spielzeit bereits 28 Pflichtspieleinsätze. Entsprechend will auch der FCM den 25-jährigen Mittelfeldspieler gerne halten und den Vertrag verlängern.