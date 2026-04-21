Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bundesliga-Anfragen für Magdeburgs Michel

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Falko Michel trifft für Magdeburg @Maxppp

Auf Falko Michel könnte der Sprung aus dem Zweitliga-Keller in die Bundesliga warten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich gleich mehrere Klubs beim Stammspieler des FC Magdeburg gemeldet – „auch aus der Bundesliga“. Konkrete Namen nennt die Boulevardzeitung nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Michel war 2024 aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund nach Sachsen-Anhalt gekommen. Dort gehört er unter Petrik Sander zu den Leistungsträgern, sammelte in dieser Spielzeit bereits 28 Pflichtspieleinsätze. Entsprechend will auch der FCM den 25-jährigen Mittelfeldspieler gerne halten und den Vertrag verlängern.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
1. FC Magdeburg
Falko Michel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
1. FC Magdeburg Logo Magdeburg
Falko Michel Falko Michel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert