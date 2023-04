Bayern-Krise: Tuchels gefährliche Analyse

Knapp eine Stunde lang absolvierte der FC Bayern gegen den FSV Mainz ein ordentliches Auswärtsspiel. Vor rund einem halben Jahr hätte man davon ausgehen können, dass auf die 1:0-Führung irgendwann die Tore zwei und drei folgen werden.

Doch es hat sich vieles geändert beim deutschen Primus, der zwar seit Monaten nicht grundsätzlich schlecht spielt, den absoluten Siegeswillen aber regelmäßig vermissen lässt. Dabei ist es vor allem dieser Geist, der den Verein vor allem auf nationaler Ebene stets umgeben hat.

Es folgte also gestern nicht die Entscheidung pro Bayern, sondern stattdessen das große Aufbäumen der Mainzer. Innerhalb von einer knappen Viertelstunde drehten die Rheinhessen den Rückstand in eine souveräne Führung, die anschließend zu keinem Zeitpunkt mehr wirklich in Gefahr war.

Tuchel klingt resignativ

Die Tabellenführung ist futsch, das Selbstverständnis auch. Daran ließ Thomas Tuchel im Anschluss an die Pleite keine Zweifel. „Es ist einfach zu viel passiert für die Mannschaft, sie kann sich nicht mehr auflehnen, wenn Dinge schieflaufen“, diktierte ein sichtlich angezählter Bayern-Trainer in die Mikrophone.

Er wisse nicht, „wieso. Die Punkte gehen weg wie Sand durch die Hände“, so Tuchel weiter, der sich selbst außerdem als „etwas ratlos“ bezeichnete, wie es denn zu dieser Situation kommen konnte.

Übernommen hatte Tuchel die Mannschaft, als sämtliche Titel noch möglich waren. Wenige Wochen später droht eine Saison, die erstmals seit 2012 nicht mit der deutschen Meisterschaft enden könnte.

Es scheint, als habe Tuchel die schwierige Lage, in der sich das Team befindet, ein Stück weit unterschätzt. Von dem positiven Geist, den der ehemalige Chelsea-Coach vermitteln wollte, ist jedenfalls nichts bei seinen Spielern angekommen. Das weitere Vorgehen muss Tuchel nun mit Bedacht wählen. Seine öffentlichen Worte klangen fast schon ein wenig resignativ.