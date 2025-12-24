Müller happy über Bayern-Aus

Thomas Müller hegt keinen Groll, dass er keine weitere Saison Spieler des FC Bayern bleiben durfte. Im Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘ sagt die Münchner Vereinslegende: „Ich war wirklich gerne Teil dieser Mannschaft und wäre es im Frühjahr auch gerne geblieben. Aber aus heutiger Sicht kann ich schon sagen, dass mir das Abenteuer in Vancouver auch als Fußballer emotional wahrscheinlich mehr gegeben hat als eine Hinserie mit dem FC Bayern als Ergänzungsspieler.“

Müller ging im Sommer ablösefrei zu den Vancouver Whitecaps, die er als 36-jähriger Superstar des Teams bis ins Finale des MLS-Cups führte. Dort unterlagen die Kanadier allerdings Inter Miami um Lionel Messi mit 1:3. Für die Bayern-Profis lief Müller zwischen 2008 und 2025 stolze 756 Mal auf und ist somit Rekordspieler beim Rekordmeister.