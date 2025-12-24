Menü Suche
Kommentar 15
Bundesliga

Müller happy über Bayern-Aus

von Lukas Hörster - Quelle: Süddeutsche Zeitung
1 min.
Thomas Müller gratuliert Lionel Messi @Maxppp

Thomas Müller hegt keinen Groll, dass er keine weitere Saison Spieler des FC Bayern bleiben durfte. Im Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘ sagt die Münchner Vereinslegende: „Ich war wirklich gerne Teil dieser Mannschaft und wäre es im Frühjahr auch gerne geblieben. Aber aus heutiger Sicht kann ich schon sagen, dass mir das Abenteuer in Vancouver auch als Fußballer emotional wahrscheinlich mehr gegeben hat als eine Hinserie mit dem FC Bayern als Ergänzungsspieler.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Müller ging im Sommer ablösefrei zu den Vancouver Whitecaps, die er als 36-jähriger Superstar des Teams bis ins Finale des MLS-Cups führte. Dort unterlagen die Kanadier allerdings Inter Miami um Lionel Messi mit 1:3. Für die Bayern-Profis lief Müller zwischen 2008 und 2025 stolze 756 Mal auf und ist somit Rekordspieler beim Rekordmeister.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (15)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Major League Soccer
FC Bayern
Whitecaps
Thomas Müller

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Major League Soccer Major League Soccer
FC Bayern Logo FC Bayern München
Whitecaps Logo Whitecaps
Thomas Müller Thomas Müller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert