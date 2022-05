FC Liverpool - Real Madrid: So könnt ihr das Champions League-Finale live sehen

Es ist soweit: Das packende Duell der Giganten steht an! Der FC Liverpool muss gegen den Rekordsieger der Königsklasse Real Madrid ran. Für die Reds bietet sich die Gelegenheit, das tragisch verlorene Endspiel 2018 gegen die Königlichen aus dem Gedächtnis zu streichen und den glorreichen Erfolg des Folgejahres zu wiederholen. Das weiße Ballett aus Madrid hingegen kann seine triumphale Bilanz auf sage und schreibe 14 CL-Titel hochschrauben. Einen Favoriten bei diesem hochklassigen Endspiel auszumachen ist praktisch unmöglich. Möge der Bessere gewinnen...

FC Liverpool gegen Real Madrid im Livestream

Das Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid findet am heutigen Samstag, den 28. Mai statt. Der Anstoß im Stade de France in Paris erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das Spiel überträgt das ZDF im Free TV sowie der Streaming-Anbieter DAZN. Beim ZDF stehen Kommentator Bela Rethy mit Ex-Profi Per Mertesacker und Christoph Kramer als Experten zur Seite, bei DAZN sitzt Kommentator Jan Platte mit Experte Sandro Wagner am Mikrofon. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid nicht im TV oder im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.