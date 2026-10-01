Bericht: Mahrez findet neuen Klub

Angreifer Riyad Mahrez wechselt den Wüstenstaat. Wie das algerische Portal ‚DZ Foot‘ berichtet, schließt sich der 35-Jährige Al Shamal in Katar an. Da sein Vertrag in Saudi-Arabien bei Al Ahli im Sommer nach drei Jahren ausgelaufen war, wird keine Ablöse fällig.

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Aktuell warte der Algerier in Dubai auf das finale grüne Licht, im Anschluss werde er bei Al Shamal unterschreiben. Der Linksfuß kommt mit der Erfahrung von fünf englischen Meisterschaften und einem Sieg in der Champions League nach Katar.