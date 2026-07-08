Abgekapselt: Brisante DFB-Enthüllungen um Goretzka

Im März wurde Leon Goretzka (31) von Julian Nagelsmann noch ein Stammplatz für die WM in Aussicht gestellt. Doch unter anderem aufgrund der schnellen Genesung von Felix Nmecha (25) rückte der 73-fache deutsche Nationalspieler ins zweite Glied.

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Die plötzliche Degradierung hat Goretzka allem Anschein nach gar nicht gepasst. Wie die ‚Sport Bild‘ unter Berufung aus Kreisen innerhalb der Mannschaft berichtet, kapselte sich Goretzka vom Team ab, verbrachte viel Zeit alleine und war häufig schlecht gelaunt.

Zur Erinnerung: 2024 hatte Nagelsmann den aktuell vereinslosen Profi nicht zur Heim-EM nominiert – vermeintlich wegen der Befürchtung, Goretzka würde sich nicht mit einem Bankplatz arrangieren können. Beim diesjährigen Turnier bestätigte der gebürtige Bochumer den Verdacht mutmaßlich.

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Auch Nagelsmann verantwortlich

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Nagelsmann in der Kommunikation und Transparenz von Entscheidungen keine gute Figur machte, beispielsweise in Bezug auf Oliver Baumann (36) und Deniz Undav (29). Mittlerweile ist der 38-Jährige als Bundestrainer zurückgetreten und Jürgen Klopp steht als Nachfolger bereit. Derweil bleibt unklar, wie es mit Goretzka im DFB-Team weitergeht.