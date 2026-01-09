Menü Suche
Ex-Kölner Dennis absolviert Probetraining

von Daniel del Federico - Quelle: Tipsbladet
1 min.
Emmanuel Dennis im Forest-Trikot @Maxppp

Emmanuel Dennis könnte vor einem Engagement in Dänemark stehen. Wie ‚Tipsbladet‘ berichtet, wird der 28-Jährige ab sofort bei Bröndby IF mittrainieren. Der Nigerianer soll bereits am Wochenende zum Trainingslager der Blau-Gelben dazustoßen.

Dennis ist nach seinem Vertragsende bei Nottingham Forest im vergangenen Sommer vereinslos. Bei den Tricky Trees wurde der Rechtsfuß, der 2021 auf Leihbasis für den 1. FC Köln auflief, nie dauerhaft glücklich und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach verliehen. Bei Bröndby steht mit Steve Cooper ein alter Bekannter an der Seitenlinie. Der Waliser lotste den Rechtsfuß 2022 nach Nottingham und soll nun auch beim dänischen Spitzenklub die Triebfeder für die Einladung des Angreifers sein.

veröffentlicht am
