Dem BVB droht ein Horror-Szenario

Bei Borussia Dortmund läuft es in dieser Saison sportlich insgesamt sehr ordentlich. An diesem Gesamteindruck ändert auch das bittere Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Bayern Leverkusen (0:1) am Dienstagabend nichts.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotzdem steht die Uhr in Dortmund auf fünf vor zwölf. Wichtige Schlüsselpersonalien bereiten den Verantwortlichen um Sebastian Kehl Kopfzerbrechen. Warum dem BVB ein übles Szenario droht und die nächsten Entscheidungen sitzen müssen, das erfahrt ihr im neusten Video bei Kick11 LIVE.