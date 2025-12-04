Menü Suche
Dem BVB droht ein Horror-Szenario

Trainer Niko Kovac hat Borussia Dortmund seit seiner Amtsübernahme deutlich stabilisiert. Ungeachtet dessen steht der BVB am Scheideweg.

Bei Borussia Dortmund läuft es in dieser Saison sportlich insgesamt sehr ordentlich. An diesem Gesamteindruck ändert auch das bittere Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Bayern Leverkusen (0:1) am Dienstagabend nichts.

Trotzdem steht die Uhr in Dortmund auf fünf vor zwölf. Wichtige Schlüsselpersonalien bereiten den Verantwortlichen um Sebastian Kehl Kopfzerbrechen. Warum dem BVB ein übles Szenario droht und die nächsten Entscheidungen sitzen müssen, das erfahrt ihr im neusten Video bei Kick11 LIVE.

