Zoma reagiert auf Zukunftsfrage

Mohamed Alì Zoma hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Der Torjäger des 1. FC Nürnberg gibt gegenüber ‚Sky Italia‘ zu Protokoll: „Ich bin offen für alles. Ich bin bereit für meine Zukunft. Mal sehen, was sie für mich bereithält.“ Zomas Vertrag beim Zweitligisten ist noch bis 2029 datiert. Im Sommer lagen dem 22-Jährigen Bundesliga-Anfragen von Werder Bremen und dem FC Augsburg vor.

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Als mögliches Preisschild für das kommende Wintertransferfenster werden jetzt schon bis zu 30 Millionen Euro kolportiert. In der Länderspielpause feierte Zoma sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft. „Normalerweise schauen wir die Länderspiele von Italien zusammen im Fernseher an. Jetzt durfte ich mir das Trikot überziehen und selbst spielen. Das war einfach unfassbar und sehr emotional für mich“, so der schnelle Rechtsfuß bei ‚fcn.de‘.