Schalkes Wintertransfermarkt: Drei Neue sollen kommen

Bei Schalke 04 ist man sich sicher, auf welchen Positionen im Winter nach Verstärkung gesucht wird. Laut der ‚Sport Bild‘ halten die Gelsenkirchener Ausschau nach einem Innenverteidiger und einem „radikalen Abräumer“. Auch ein „schneller Flügelspieler“ soll her.

Sportvorstand Peter Knäbel ist sich dessen bewusst, dass es Transfers geben muss. Er betonte zuletzt: „Wir werden auf jeden Fall nachrüsten. Es ist unsere Pflicht, den Kader zu verstärken. Wir wissen um unsere finanziellen Rahmenbedingungen. Wir wissen aber auch, dass wir im Winter handlungsfähig sein werden.“

Harit-Millionen sei Dank

Für Handlungsspielraum auf dem Transfermarkt sorgt der Verkauf von Amine Harit (25). Aufgrund seines 15. Saisoneinsatzes für Olympique Marseille greift die Kaufpflicht in seinem Leihvertrag in Höhe von fünf Millionen Euro. Der größte Teil dieser Summe wird wohl in die Innenverteidigung reinvestiert werden, denn aktuell stehen an gelernten Innenverteidigern nur Maya Yoshida (34) und Neuzugang Timothée Kolodziejczak (31) zur Verfügung.

Auf der Sechs bieten sich Trainer Thomas Reis neben Alex Kral (24) keine Optionen in Sachen Typ „Abräumer“. Tom Krauß (21) hat eher andere Qualitäten und Danny Latza (32) hat seinen Zenit allmählich überschritten. Florian Flick (22) spielte in den vergangenen Wochen keine Rolle.

Ein neuer Mann für die offensive Außenbahn macht ebenfalls Sinn. Jordan Larsson (25) konnte sich bislang nicht durchsetzen. Tobias Mohr (27) kommt fast ausschließlich auf der linken Defensivseite zum Einsatz und nicht im Angriff. Daher bekleidet derzeit nur Marius Bülter (29) als echter Flügelspieler diese Position.