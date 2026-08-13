Am gestrigen Mittwoch tütete Paris St. Germain mit dem UEFA Super Cup den ersten Titel der neuen Saison ein. Jetzt konzentriert man sich an der Seine voll und ganz auf die Verpflichtung dreier Neuzugänge.
Fast 160 Millionen Euro hat PSG mit den Verkäufen von Gonçalo Ramos (25/AC Mailand), Randal Kolo Muani (27/Juventus Turin), Kang-in Lee (25/Atlético Madrid), Noham Kamara (19/Olympique Lyon) eingenommen. Beinahe die vollständige Summe wird voraussichtlich in drei Neuzugänge reinvestiert.
Mit Ferran Torres (26) und Zion Suzuki (23) hat der französische Eliteklub so gut wie alles klargemacht. Weltmeister Torres kommt für 50 Millionen Euro vom FC Barcelona, beim gestrigen Training war der Stürmer schon nicht mehr dabei. Für Torhüter Suzuki, der mit Japan ebenfalls an der WM teilnahm, überweist PSG rund 35 Millionen Euro Ablöse an Parma Calcio. Suzuki wird zunächst an Juventus Turin weiterverliehen.
Noch nicht ganz so weit sind die Pariser im Werben um Offensivspieler Mika Godts (21). Vor rund zehn Tagen reichten die Verantwortlichen ein offizielles Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro – davon fünf Millionen an Boni – bei Ajax Amsterdam ein, das jedoch knapp 60 Millionen fordert. Der Belgier selbst hat schon den Daumen für einen Wechsel an den Eiffelturm gehoben, insofern könnte der Transfer-Dreierpack schnell über die Bühne gehen.
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