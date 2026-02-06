Rückendeckung für Woltemade

Eddie Howe stellt sich demonstrativ hinter Nick Woltemade (23). Auf der Pressekonferenz vor der Premier League-Partie gegen den FC Brentford am Samstag (18:30 Uhr) erklärte der Coach von Newcastle United: „Er ist jung und es ist eine neue Liga. Er hat so gut angefangen, und jeder hat erwartet, dass er so weitermacht. Aber ich glaube, das ist sehr schwierig, so sehr wir uns das auch für ihn gewünscht haben." Der Nationalstürmer hatte zu Saisonbeginn nach seinem 75-Millionen-Wechsel mit starken Leistungen und einigen Torbeteiligungen überzeugt. Aktuell wartet Woltemade aber seit zwölf Pflichtspielen auf einen Treffer und steht in der öffentlichen Kritik.

Howe weiter: „Er gewöhnt sich langsam an die Herausforderungen der Premier League: das Tempo, die Intensität und die körperliche Härte. Und natürlich lernen ihn die anderen Mannschaften auch kennen - das ist die größte Herausforderung für ihn. Die Teams verstehen sein Spiel und seine Absichten, also muss er andere Wege finden, um erfolgreich zu sein. Also gibt es noch viel zu tun für ihn. Aber ich finde, er hat bis jetzt alles mit einer großartigen Einstellung und auf eine tolle Art und Weise gemacht. Das ist das Wichtigste, was er tun muss, um erfolgreich zu sein."