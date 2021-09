Pjanic vor Einigung mit Besiktas

Der FC Barcelona und Miralem Pjanic wollen weiterhin ihre Zusammenarbeit beenden. Laut Informationen der ‚Marca‘ suchen die Katalanen nach einem Abnehmer in Russland. Wie die ‚Sport‘ berichtet, fahnden der Mittelfeldspieler und sein Agent darüber hinaus auch nach Interessenten in der Türkei. Nach Infos unserer Partnerredaktion Foot Mercato hat Besiktas bereits ein Angebot abgegeben. Für eine Einigung fehlen nur noch wenige Details, geplant ist eine Leihe. In Russland und der Türkei hat das Transferfenster noch geöffnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barcelona-Trainer Ronald Koeman machte schon häufiger klar, dass der 31-Jährige in seinen Planungen keine Rolle mehr spielt. In der vergangenen Saison spielte Pjanic wettbewerbsübergreifend nur viermal über 90 Minuten. Im Sommer 2020 war der Bosnier für kolportierte 60 Millionen Euro und im Tausch gegen Arthur (25) von Juventus Turin zu Barça gewechselt. Eine Rückkehr zu Juve scheiterte im Sommer an den zu hohen Gehaltsforderungen.