Eintracht: Nächster Bewerber im Brown-Poker

Der Kreis der Interessenten für Nathaniel Brown wächst und wächst. Einem Bericht von ‚Caught Offside‘ zufolge beobachtet Manchester United den 22-Jährigen neben dem FC Arsenal und dem FC Liverpool „besonders aufmerksam“. Der FC Barcelona und Manchester City sollen sich regelmäßig Informationen über den Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt einholen, zudem ist Berichten zufolge auch Real Madrid interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Brown die Eintracht im Sommer verlässt, gilt als wahrscheinlich. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche möchte den deutschen Nationalspieler dann zum teuersten Linksverteidiger der Welt machen, weshalb die SGE ein Preisschild von 65 Millionen Euro festgelegt hat. Browns Vertrag in der Bankmetropole läuft bis 2030.