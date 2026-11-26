Marian Wilhelm macht andernorts auf sich aufmerksam. Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga haben den Cheftrainer von Viktoria Köln im Blick, berichtet ‚Sky‘. Welche Vereine konkret dran sind, überliefert der Pay-TV-Sender nicht.

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Wilhelm ist seit geraumer Zeit für Viktoria Köln tätig, arbeitete sich vom U19-Co-Trainer zum Chefcoach hoch. Aktuell belegt man in Liga drei mit 32 Punkten aus 14 Partien den ersten Tabellenplatz.