Milan bietet für Füllkrug-Konkurrent

Der AC Mailand zieht im Werben um den Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta die Zügel an. Nach FT-Informationen haben die Lombarden ein erstes Angebot für den Stürmer eingereicht, Crystal Palace lehnte jedoch ab. Der 28-Jährige ist sich mit Milan bereits einig, würde dort in Konkurrenz zu DFB-Stürmer Niclas Füllkrug (32) treten.

Mateta, der in der Premier League regelmäßig knipst, steht nur noch eineinhalb Jahre lang bei Palace unter Vertrag und kann sich einen Wechsel in diesem Winter vorstellen. Auch Juventus Turin und Aston Villa zeigen Interesse am Franzosen.