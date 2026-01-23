Menü Suche
Kommentar
FT-Info FT-Kurve Serie A

Milan bietet für Füllkrug-Konkurrent

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Info
Jean-Philippe Mateta freut sich @Maxppp

Der AC Mailand zieht im Werben um den Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta die Zügel an. Nach FT-Informationen haben die Lombarden ein erstes Angebot für den Stürmer eingereicht, Crystal Palace lehnte jedoch ab. Der 28-Jährige ist sich mit Milan bereits einig, würde dort in Konkurrenz zu DFB-Stürmer Niclas Füllkrug (32) treten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mateta, der in der Premier League regelmäßig knipst, steht nur noch eineinhalb Jahre lang bei Palace unter Vertrag und kann sich einen Wechsel in diesem Winter vorstellen. Auch Juventus Turin und Aston Villa zeigen Interesse am Franzosen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Premier League
Crystal Palace
Mailand
Jean-Philippe Mateta

Weitere Infos

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Mailand Logo AC Mailand
Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert