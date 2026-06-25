M’gladbach: Wichtige Leistungsträger vor Abgang?

Der Kaderumbruch bei Borussia Mönchengladbach gestaltet sich weiterhin schwierig. Wie der ‚kicker‘ berichtet, müssen die Personalkosten des Klubs auch nach den Abgängen von Jonas Omlin (32/FC Basel), Marvin Friedrich (30/Union Berlin) und Rocco Reitz (20/RB Leipzig) weiter gesenkt werden, um auf dem Transfermarkt handlungsfähig zu bleiben. Klar sei, dass eine Kaderverkleinerung unumgänglich und kein Spieler unverkäuflich ist: „Sich von Leistungsträger zu trennen, auch wenn es sportlich zunächst wehtut, ist Bestandteil des Geschäftsmodells.“

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Kandidaten sind die WM-Fahrer Nico Elvedi (29), der in diesem Sommer eine zweistellige Millionensumme einbringen könnte, und Joe Scally (23) sowie Franck Honorat (29). Sogar Keeper und Rückhalt Moritz Nicolas (28) könnte den Klub bei einem guten Angebot verlassen. Fast unerlässlich wären zudem die Abgänge von Tomas Cvacara (25), der von seiner Leihe zu Celtic Glasgow zurückkehrt und Florian Neuhaus (29). Den zehnfachen deutschen Nationalspieler würden die Fohlen sogar ablösefrei ziehen lassen, um sich das üppige Gehalt zu sparen.