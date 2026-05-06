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Bundesliga-Duell um 14-Tore-Stürmer Bayo?

Mohamed Bayo hat sich auf die Zettel einiger Vereine bugsiert. Landet der Torjäger im Sommer in der Bundesliga?

von Julian Jasch - Quelle: Foot Mercato
1 min.
Mohamed Bayo im Trikot @Maxppp

Mohamed Bayo (27) weckt europaweit Begehrlichkeiten. Laut Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato strecken Fenerbahce, Besiktas, der VfB Stuttgart, der SC Freiburg, Lazio Rom und Celta Vigo die Fühler nach dem aktuell vom OSC Lille an Süper Lig-Vertreter Gaziantep FK verliehenen Mittelstürmer aus.

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Teil des Deals ist eine Kaufoption über vier Millionen Euro, die der türkische Klub aller Voraussicht nach ziehen wird, um Bayo anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen. 2022 hatte Lille noch 14 Millionen Euro für den 1,87 Meter großen Rechtsfuß auf den Tisch gelegt, der anschließend allerdings lange nach seiner Form suchte.

In Gaziantep blüht der 29-fache Nationalspieler von Guinea wieder auf. Starke 14 Tore erzielte er für den Tabellenelften in 30 Einsätzen, hinzu kommen drei Assists. Eine Quote, die auch Stuttgart und Freiburg auf den Plan gerufen hat. Abzuwarten bleibt, wie teuer eine Verpflichtung wäre. Als Kaderspieler könnte Bayo für die angehenden Europapokal-Teilnehmer aber eine spannende Option sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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