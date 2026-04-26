Salah vor Überraschungswechsel?

Die Glasgow Rangers beschäftigen sich mit Mohamed Salah vom Liverpool. Wie der Rangers-Berater Inge Bjornebye der schottischen Zeitung ‚Daily Record‘ verrät, gibt es beim Traditionsklub interne Gespräche über die Zukunft des 33-jährigen Superstars. Der einstige Liverpool-Profi verrät: „Ich weiß nicht, was Mos Pläne für die Zukunft sind – wir haben das heute auch bei der Arbeit besprochen, da ich die Rangers berate.“

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Salah verlässt die Reds im Sommer nach neun Jahren, wohin es den Ägypter zieht, ist noch unklar. Allen voran aus Saudi-Arabien scheint es konkretes Interesse an dem Offensivspieler zu geben, der in 440 Pflichtspielen für Liverpool 379 Torbeteiligungen beisteuerte. In dieser Saison bringt es der 113-fache Nationalspieler auf 25 Premier League-Einsätze, in denen er auf sieben Treffer und sechs Vorlagen kommt. Zwar besitzt der Linksfuß noch ein Arbeitspapier in Liverpool bis 2027, dieses wird jedoch nicht erfüllt. Bereits vor geraumer Zeit hatte der Flügelstürmer angekündigt, dass er sich im Sommer eine neue Herausforderung suchen möchte.