Neuer Stürmer: Gladbachs heißes Transferduell

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist Borussia Mönchengladbach offenbar in der Schweiz fündig geworden. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato liefern sich die Fohlen ein heißes Transferduell mit AS St. Etienne um Keasse Bah von Zweitligaklub Stade Lausanne-Ouchy.

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Der 21-jährige Angreifer konnte in der abgelaufenen Spielzeit mit starken Leistungen und acht Toren sowie vier Vorlagen in 39 Spielen überzeugen und rief damit einige Teams aus dem europäischen Ausland auf den Plan. Der Ivorer kann sowohl außen als auch zentral stürmen.

Auch der Hamburger SV gilt als interessiert, aber ebenso wie Racing Straßburg und der SCO Angers sind die Rothosen gegen die Offerten von St. Etienne und Gladbach chancenlos. Dem Vernehmen nach fordert Lausanne für Bah zwischen zwei und drei Millionen Euro Ablöse.