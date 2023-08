Power für die linke Seite: Wolfsburg schnappt sich Maehle

Nach dem Brasilianer Rogério hat der VfL Wolfsburg die nächste Verstärkung für die linke Abwehrseite an Land gezogen. Wie die Wölfe bekanntgeben, kommt Joakim Maehle von Atalanta Bergamo in die Autostadt.

Der dänische Nationalspieler unterschreibt beim VfL bis 2027 und wird künftig die Rückennummer 21 tragen. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei rund zwölf Millionen Euro. VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz freut sich auf den Neuzugang: „Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der sowohl die rechte als auch die linke Seite der Abwehrkette besetzen kann. Seine Qualität und seine Erfahrung werden der Mannschaft helfen und ich bin sicher, dass wir in Zukunft viel Freude an ihm haben werden.“

Auch Maehle selbst ich hochmotiviert, an seiner neuen Wirkungsstätte nachhaltig Eindruck zu hinterlassen. Der 26-Jährige erklärt: „Für mich ist der Wechsel nach Wolfsburg in die Bundesliga eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. In den vergangenen Jahren konnte ich unglaublich viel Erfahrung auf höchstem Niveau in der Serie A sammeln. Jetzt möchte ich mich in der Bundesliga beweisen und ich werde alles daran setzen, mich in meinem neuen Umfeld schnellstmöglich zurechtzufinden.“