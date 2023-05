Leihe oder Transfer: Sassuolos Álvarez sucht Ausweg

Agustín Álvarez von der US Sassuolo peilt für den Sommer eine Veränderung an. Der uruguayische Mittelstürmer sucht nach FT-Informationen mehr Spielzeit und möchte dafür den Klub wechseln. Álvarez will in Europa bleiben, Interesse von Klubs aus Italien, Spanien und Portugal wurde auf Spielerseite bereits registriert. Von einer Leihe bis zu einem festen Transfer ist nichts ausgeschlossen.

Der 21-Jährige kam vor knapp einem Jahr von CA Peñarol für zwölf Millionen Euro Ablöse nach Italien. Bisher konnte sich der Youngster aber nicht nachhaltig für die Stammelf von Trainer Alessio Dionisi empfehlen. In 21 Ligaspielen kam Álvarez fast ausschließlich zu Kurzeinsätzen. Dabei gelangen dem vierfachen Nationalspieler lediglich ein Tor und ein Assist.

