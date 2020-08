Aurier: Bayer in der Pole-Position?

Bayer Leverkusen hat im Transferpoker um Serge Aurier angeblich die besten Karten. Das berichtet zumindest der ‚Corriere della Sera‘. Die Werkself habe den ebenfalls interessierten AC Mailand im Werben um den 27-Jährigen in Diensten von Tottenham Hotspur den Rang abgelaufen.

Bis 2022 ist Aurier noch an die Spurs gebunden. In der abgelaufenen Saison war der Ivorer gesetzt – wohl auch, weil er der einzige Rechtsverteidiger im Kader der Londoner ist. Dennoch wird Aurier zuletzt wiederholt mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Zwischen zwölf und 15 Millionen Euro soll er dem Vernehmen nach an Ablöse kosten.