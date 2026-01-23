Einigung: Neuer Vertrag für Ancelotti

Der brasilianische Fußballverband und Trainer Carlo Ancelotti planen eine langfristige Zusammenarbeit. Laut einem Bericht von ‚Globo Esporte‘ haben beide Seiten eine mündliche Einigung über einen neuen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2030 erzielt. Die Unterzeichnung soll im Laufe des Februars erfolgen.

Nach seinem Abschied von Real Madrid hatte Ancelotti die Seleção im Mai übernommen. Mit der Arbeit des italienischen Übungsleiters sind seine Vorgesetzten offenbar hochzufrieden. In seinem aktuellen, nach der WM im Sommer auslaufenden Vertrag verdient der 66-Jährige dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro jährlich plus mögliche Erfolgsboni. Der neue Kontrakt soll dem Bericht zufolge ähnliche Konditionen enthalten.