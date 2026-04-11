Weiter Unruhe: Bei Schlotterbeck geht es um Echte Kohle

Borussia Dortmund hat seinen Plan verfehlt. Nico Schlotterbeck sollte mit einer Vertragsverlängerung zur großen „Identifikationsfigur“ aufgebaut werden, Boss Lars Ricken nannte etwa die Weltmeister Jürgen Kohler und Mats Hummels als Vorbilder.

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Am gestrigen Freitag verlängerte Schlotterbeck dann tatsächlich um vier Jahre bis 2031, doch alle Heuchelei rund um den Vereinsslogan „Echte Liebe“ kann sich der BVB sparen.

Klar ist: Bei diesem Deal geht es nur um „Echte Kohle“. Und immerhin das ist gelungen: Beide Seiten stehen nun wirtschaftlich besser da als vorher.

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Der BVB hat durch die eingebaute Ausstiegsklausel die Garantie, Schlotterbeck nicht weit unter Wert oder 2027 gar ablösefrei abgeben zu müssen. Schlotterbeck wiederum verdoppelt sein Gehalt mindestens – und hat nun 50 Millionen Euro aufwärts sicher in der Tasche.

Schlotterbeck sieht seine Zukunft nicht beim BVB

Dennoch zeigt der sofort gültige Exit-Passus, dass Schlotterbeck seine Zukunft nicht in Dortmund sieht.

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Klarer denn je ist jetzt: Der Linksfuß pokert auf einen Vertrag bei einem echten europäischen Riesen – bei einem starken Auftritt im Schaufenster WM womöglich sogar noch in diesem Jahr. Weitere Unruhe und Schlotterbeck-Gerüchte hat der BVB mit der Verlängerung mit eingekauft. Bei der heutigen 0:1-Pleite gegen Bayer Leverkusen brachten Teile der Fans ihren Unmut mit Pfiffen zum Ausdruck.