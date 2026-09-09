Alonso rasiert Chelsea-Profi

Xabi Alonso plant nicht mit Kendry Páez (19). Das bestätigte der Cheftrainer des FC Chelsea auf der Pressekonferenz vor dem Ligapokalspiel gegen Leeds United am heutigen Mittwoch (21 Uhr): „Zum jetzigen Zeitpunkt ist er nicht Teil der ersten Mannschaft.“ Auf die anschließende Frage, ob Páez bis Januar ins Team integriert werden soll, entgegnete Alonso: „Nein, nein, er ist nicht Teil der Pläne.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Offensivspieler war 2025 für zehn Millionen Euro aus seiner ecuadorianischen Heimat von Independiente zu den Blues gewechselt. Zwei durchwachsene Leihen später – die letzte zu River Plate wurde Ende August vorzeitig abgebrochen – hat der WM-Teilnehmer keine Perspektive in London.