Mbappé: „In einem Jahr kann viel passieren“

Kylian Mbappé hat erneut betont, dass er auch in der nächsten Saison für Paris St. Germain spielen will. „Ich habe schon gesagt, dass ich bleiben möchte. Ich habe das schon gesagt, bevor das ganze hier passiert ist“, so der 24-Jährige gegenüber ‚Téléfoot‘. Mbappés Vertrag bei PSG läuft 2024 aus, der Starstürmer hat sich entschieden, eine Verlängerungsoption nicht zu ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Pariser möchten einen ablösefreien Abgang wohl verhindern und streben einen Verkauf an. Das ist nicht im Sinne von Mbappé. Der Franzose erklärt weiter: „Ob ich mich damit abgefunden habe, nächstes Jahr ablösefrei zu gehen? Ich habe mich nur damit abgefunden, in der nächsten Saison für PSG zu spielen. In einem Jahr kann viel passieren, vor allem bei PSG.“

Lese-Tipp

„Würden ihn gerne halten“: Hainer kämpft um Hernández-Verbleib