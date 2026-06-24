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Update Bundesliga

Bayern informiert: Nübel legt sich auf neuen Klub fest

Weder beim FC Bayern noch beim VfB Stuttgart hat Alexander Nübel eine Zukunft. Immer klarer zeichnet sich ein Ausweg für den DFB-Keeper ab.

von Julian Jasch - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu | Sport Bild
1 min.
Alexander Nübel im Porträt @Maxppp

Nach drei Leihjahren beim VfB Stuttgart steht für Alexander Nübel ein neues Kapitel an. Eine wichtige Zukunftsentscheidung hat der Torhüter, der beim FC Bayern nicht mehr gefragt ist, anscheinend getroffen.

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Wie der türkische Transfermarktkenner Yagiz Sabuncuoglu berichtet, will Nübel zu Besiktas wechseln. Die Münchner habe der 29-Jährige über sein Wunschziel schon informiert. Nun warte er auf eine Übereinkunft der Klubs. Im Optimalfall würde der deutsche Rekordmeister gerne mehr als zehn Millionen Euro kassieren, die Verhandlungen laufen.

Ein größeres Problem bei der Abwicklung des Deals dürfte abgesehen von der Ablöse Nübels Gehalt sein. Dem Vernehmen nach streicht der gebürtige Paderborner an der Säbener Straße bis zu elf Millionen Euro jährlich ein – das kann der Europa League-Aspirant wohl nicht bezahlen. Die Bayern sollen deswegen in Erwägung ziehen, die Differenz zu den elf Millionen zu übernehmen.

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Update (6:55 Uhr): Laut der ‚Sport Bild‘ „zockt Nübel selbst auf einen größeren Klub“. Interesse wird Manchester City, Juventus Turin und Benfica Lissabon nachgesagt. Es bleibt also abzuwarten, auf welchen Verein es letztlich hinausläuft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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