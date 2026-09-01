Teure Rückkehr: Diaby wechselt nach Leverkusen

55 Millionen Euro hatte Aston Villa vor drei Jahren an Bayer Leverkusen für Moussa Diaby überwiesen. Nur ein Jahr später zahlte Al Ittihad sogar 60 Millionen für den Franzosen. Jetzt kehrt Diaby zurück nach Leverkusen.

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Bei der Werkself unterschreibt der 27-Jährige bis 2031 und kassiert pro Saison dem Vernehmen nach sechs Millionen Euro zuzüglich etwaiger Prämien. In Saudi-Arabien hatte der Rechtsaußen zehn Millionen netto pro Saison erhalten, weshalb es zähe Verhandlungen mit seinem Ex-Klub über die Abfindung gegeben hatte.

Als Ablöse zahlt Leverkusen etwas weniger als 30 Millionen Euro an den Wüstenklub. In der Bundesliga will der elffache Nationalspieler wieder an alte Zeiten anknüpfen. Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt über den Neuzugang: „Mit Moussa Diaby haben wir einen großartigen Stürmer zurück in die Bundesliga geholt. Mit seinem außergewöhnlichen Tempo und seinen Dribblings wird er unserem Angriffsspiel zusätzliche Qualität und noch mehr Möglichkeiten verleihen.“

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Diaby selbst sagt über seine Rückkehr unters Bayer-Kreuz: „Ich bin als sehr junger und unerfahrener Spieler nach Deutschland gekommen. Bayer 04 Leverkusen hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt und mich immer unterstützt.“