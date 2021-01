Werder bindet Badjie

Werder Bremen plant die Zukunft mit Kebba Badjie. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 21-jährige Offensivmann seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Über die Laufzeit macht Grün-Weiß wie gewohnt keine Angaben.

Badjie war 2019 vom VfL Oldenburg zur zweiten Mannschaft der Bremer gewechselt. Dort machte der Gambier nachhaltig auf sich aufmerksam – in der laufenden Regionalliga-Saison traf er fünfmal in acht Partien. In Zukunft winkt Badjie dann womöglich das Bundesliga-Debüt.