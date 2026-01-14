Menü Suche
Freigabe: VfB lässt Stergiou ziehen

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Leonidas Stergiou nach seinem Platzverweis @Maxppp

Der Abgang von Leonidas Stergiou wird doch noch über die Bühne gehen. Der VfB Stuttgart erteilte dem 23-jährigen Abwehrspieler heute die Freigabe für einen Wechsel zum 1. FC Heidenheim, berichtet ‚Sky‘. Am morgigen Donnerstag soll der Deal abgeschlossen werden.

Seit Dezember war sich Stergiou, der in Stuttgart nur eine untergeordnete Rolle spielt und kaum Einsatzminuten sammelt, mit den Heidenheimern einig. Bis zuletzt blockte der VfB aber eine Leihe. Nun bekommt der Schweizer doch seinen Willen. Die Leihe bis Saisonende soll ohne Kaufoption vereinbart worden sein.

