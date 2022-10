Milan: Maldini erwartet Leão-Verlängerung

Paolo Maldini rechnet mit einer baldigen Einigung über einen neuen Vertrag mit Rafael Leão. „Wir wollten seinen Vertrag schon vor einem Jahr verlängern. Jetzt werden wir versuchen, Leãos neuen Vertrag noch vor der WM-Pause in einem Monat zu besiegeln“, gibt der Technische Direktor des AC Mailand gegenüber dem italienischen Fernsehsender ‚Canale5‘ den Zeitplan an.

Leão steht in Mailand noch bis 2024 unter Vertrag. In der laufenden Saison machte der 23-jährige Offensivspieler mit elf Torbeteiligungen in ebenso vielen Spielen auf sich aufmerksam und rief damit unter anderem auch den FC Chelsea auf den Plan. „Es gab keine Annäherung oder Kontaktaufnahme für Leão nach dem 1. September“, versichert Maldini.