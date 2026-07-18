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Bundesliga

Neuer Klub für Kabadayi

von Dominik Schneider - Quelle: Novo List
Yusuf Kabadayi bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Yusuf Kabadayi wird den FC Augsburg wohl in wenigen Tagen verlassen. Die kroatische Lokalzeitung ‚Novo List‘ berichtet, dass der 22-jährige Offensivspiele in Kürze einen Vertrag bei HNK Rijeka unterzeichnen wird. Zwischen den Vereinen wurde eine Leihe mit Kaufoption vereinbart.

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Schon in der vergangenen Spielzeit weilte Kabadayi nicht mehr bei den Fuggerstädtern. Per Leihe ging es für den Stürmer bei Gaziantep FK auf Torejagd. In 17 Süper Lig-Einsätzen war er dahingehend jedoch nur einmal erfolgreich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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