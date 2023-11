Nottingham: Cooper wackelt

Für Nottingham Forests Trainer Steve Cooper wird die Luft dünner. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, benötigt der 43-jährige Waliser dringend einen Sieg, um seinen Job zu retten. Die Beziehung zum zunehmend frustrierten Klubbesitzer Evangelos Marinakis sei angespannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen Brighton & Hove Albion verloren die Tricky Trees am gestrigen Samstag mit 2:3. In der Premier League steht Nottingham auf Platz 14 mit einem noch recht komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone. Am kommenden Wochenende ist der FC Everton zu Gast im City Ground.