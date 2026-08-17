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Bundesliga

FC Bayern: Dudok ist gelandet

von Julian Jasch
3 min.
Das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München @Maxppp

Rodrigo Dudok ist am heutigen Montagmorgen in München gelandet. Das bestätigt der Linksaußen in seiner Instagram-Story. In den kommenden zehn Tagen soll der 19-Jährige beim Training des FC Bayern mitwirken.

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Dudok steht bis zum Ende des Jahres beim Racing Club aus Montevideo unter Vertrag. Seit 2023 hält Red&Gold Football, ein Joint Venture des FC Bayern und des Los Angeles FC, die Mehrheitsanteile am südamerikanischen Klub. Sollte sich der uruguayische U20-Nationalspieler an der Säbener Straße beweisen, könnte er als Backup für Platzhirsch Luis Díaz (29) fungieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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