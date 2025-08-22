Menü Suche
Kommentar 265
Bundesliga

Bayern vs. RB: Bundesliga-Start mit vier Neuzugängen

von Dominik Sandler
1 min.
Luis Díaz im Training des FC Bayern @Maxppp
FC Bayern 3-0 RB Leipzig

Der Bundesliga-Auftakt hat es direkt in sich, RB Leipzig und der FC Bayern treffen heute (20:30 Uhr) aufeinander und waten dabei gleich mit einigen Neuzugängen auf. So starten bei den Sachsen in Johan Bakayoko (22) und Yan Diomande (18) gleich zwei vielversprechende Neuzugänge beim Debüt von Trainer Ole Werner. Auch interessant: Xavi Simons (22), der vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht, darf ebenfalls beginnen.

Unter der Anzeige geht's weiter
RB Leipzig
Mit dieser Elf eröffnen wir die #Bundesliga-Saison 2025/26 beim @FCBayern 📋🔥

#FCBRBL
Bei X ansehen

Auch beim FC Bayern stehen nach einem schwierigen Transfersommer zwei neue Spieler in der ersten Elf. Wie schon im Supercup gegen den VfB Stuttgart (2:1) dürfen Jonathan Tah (29) und Luis Díaz (28) beginnen. Da Tom Bischof (19) verletzt ausfällt, sind Tah und Díaz ohnehin die einzigen Neuzugänge, die verfügbar waren.

FC Bayern München
🔥 𝗨𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗳 𝗳𝘂̈𝗿 𝗱𝗲𝗻 𝗕𝘂𝗻𝗱𝗲𝘀𝗹𝗶𝗴𝗮-𝗔𝘂𝗳𝘁𝗮𝗸𝘁 💪

#FCBRBL #packmas
Bei X ansehen
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
RB Leipzig

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert