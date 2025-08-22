Bayern vs. RB: Bundesliga-Start mit vier Neuzugängen

Der Bundesliga-Auftakt hat es direkt in sich, RB Leipzig und der FC Bayern treffen heute (20:30 Uhr) aufeinander und waten dabei gleich mit einigen Neuzugängen auf. So starten bei den Sachsen in Johan Bakayoko (22) und Yan Diomande (18) gleich zwei vielversprechende Neuzugänge beim Debüt von Trainer Ole Werner. Auch interessant: Xavi Simons (22), der vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht, darf ebenfalls beginnen.

Auch beim FC Bayern stehen nach einem schwierigen Transfersommer zwei neue Spieler in der ersten Elf. Wie schon im Supercup gegen den VfB Stuttgart (2:1) dürfen Jonathan Tah (29) und Luis Díaz (28) beginnen. Da Tom Bischof (19) verletzt ausfällt, sind Tah und Díaz ohnehin die einzigen Neuzugänge, die verfügbar waren.