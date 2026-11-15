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Kommentar
UEFA Nations League

Klopp: Klare Kante gegen Infantino

von Remo Schatz
Jürgen Klopp bei der PK nach dem Spiel gegen Serbien @Maxppp

Jürgen Klopp hat sich überraschend deutlich gegen Gianni Infantino gestellt. Der Bundestrainer nutzte die heutige Pressekonferenz vor dem morgigen Topspiel gegen die Niederlande (20:45 Uhr) um klarzustellen: „Die Meinung ist mittlerweile einhellig, dass ein Wechsel Sinn machen würde.“

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Doch damit nicht genug. Klopps Meinung über den seit Februar 2016 amtierenden FIFA-Präsidenten fällt deutlich aus: „Man dachte, nach Sepp Blatter könnte es nicht mehr schlimmer werden und dann haben wir das bekommen. Es gibt bestimmt Leute, denen der Fußball am Herzen liegt, die keine finanziellen Interessen haben. Wenn es einer davon werden würde, wäre es absolut hilfreich.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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