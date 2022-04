Leitl-Zukunft in „allen Richtungen offen“

Stefan Leitl hat noch nicht entschieden, ob er auch in der nächsten Saison Trainer der SpVgg Greuther Fürth sein wird. „Es gibt nichts zu verkünden, es ist nach allen Richtungen offen“, erklärt der 44-Jährige im ‚kicker‘. Aufgrund einer Ausstiegsklausel, die im Abstiegsfall greift, kann Leitl die Fürther verlassen. Dem Bericht zufolge muss diese Klausel bis Ende April gezogen werden.

Der ‚kicker‘ skizziert darüber hinaus die drei Szenarien, die für Leitl nun infrage kommen: Ein Verbleib in Fürth, ein Sabbatjahr, in dem er bei diversen Stationen hospitieren könnte sowie ein direkter Wechsel zu einem anderen Klub. Schon in der vergangenen Woche war der 44-Jährige mit dem FC Schalke und Hertha BSC in Verbindung gebracht worden.