Arsenal: Saliba soll Bestverdiener werden

Der FC Arsenal hat die Zeichen der Zeit erkannt und will Abwehr-Star William Saliba langfristig an den Klub binden. Wie ‚TBR Football‘ berichtet, bereiten die Gunners ein Vertragsangebot für den Franzosen vor. Sollte er annehmen, würde er zu den Bestverdienern im Team aufsteigen. Aktuell steht der 26-fache Nationalspieler noch bis 2027 in Nordlondon unter Vertrag.

Saliba bildet mit dem Brasilianer Gabriel Magalhães (27) die beste Defensive der englischen Premier League, 23 Gegentore nach 27 Spielen sind Ligaspitze. Die starken Leistungen des 23-Jährigen haben längst Real Madrid auf den Plan gerufen.