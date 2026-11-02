Eintracht Frankfurt kann langfristig mit Niko Ilicevic planen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist das 16-jährige Ausnahmetalent de facto bis 2031 an den Bundesligisten gebunden. Erst kürzlich trat ein bis 2029 gültiger Fördervertrag in Kraft, der sich an Ilicevics 18. Geburtstag in einen bis 2031 datierten Profikontrakt umwandelt.

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Am gestrigen Sonntag gab Ilicevic beim 3:1-Heimsieg gegen den Hamburger SV sein Bundesligadebüt und wurde somit – gemeinsam mit Youssoufa Moukoko (21) – zum jüngsten Akteur in Deutschlands höchster Spielklasse. Unter anderem der FC Bayern hatte sich in der Vergangenheit bereits um Ilicevic bemüht, dieser plant laut ‚Sky‘ aber vorerst keinen Vereinswechsel und besitzt auch keine Ausstiegsklausel.