FCM: Neue Sander-Frist

Beim FC Magdeburg scheint aus der interimsweisen Trainerlösung Petrick Sander und Pascal Ibold schleichend eine dauerhafte zu werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Sportgeschäftsführer Otmar Schork die Trainersuche in den zurückliegenden Tagen „nicht forciert“. Das Trainergespann soll auch nach der anstehenden Partie gegen den VfL Bochum (Sonntag, 13:30 Uhr) im Amt bleiben, unabhängig vom Ausgang des Kellerduells.

Nach dem Pokalsieg gegen Regionalligist FV Illertissen (3:0) gab sich Sander zuversichtlich und erklärte, dass er mindestens bis Sonntag weiterarbeiten wird: „Es gibt die klare Absprache mit dem Verein, die heißt, bis zum Bochum-Spiel sind wir da. Alles andere entscheidet Otmar Schork.“