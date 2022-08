„Lewymania“ bei Barça | „Mou und die Niederländer“

„Lewymania“ in Barcelona

Mit Pauken und Trompeten wurde Robert Lewandowski im altehrwürdigen Camp Nou den Fans des FC Barcelona präsentiert. Ganze 57.300 Anhänger der Katalanen versammelten sich, um ihren neuen Torgaranten in Empfang zu nehmen. Für Klub-Präsident Joan Laporta war das gestern „ein historischer Tag“. Die spanische Presse stößt ins gleiche Horn. Alle Culér (Barça-Fans) sind der „Lewymania“ verfallen, schreibt die ‚Mundo Deportivo‘. Für die ‚as‘ ist klar: „Der Clásico hat schon begonnen“, denn Lewandowksi sagt: „Ich bin immer bereit, gegen Madrid anzutreten.“. Alle Lewy-Fans müssen sich jedoch gedulden: Der erste Clasico findet erst am neunten Spieltag statt. Bis dahin bleibt noch etwas Zeit, um in Fahrt zu kommen.

Ronaldo in die Türkei?

Manchester United versucht laut dem ‚Daily Telegraph‘, die unglückliche Beziehung zu Cristiano Ronaldo mit allen Mitteln zu retten. Während eines Testspiels gegen Rayo Vallecano (1:1) hatte CR7 das Old Trafford vorzeitig verlassen. Solch ein „inakzeptables“ Verhalten kam vor allem bei Trainer Erik Ten Hag schlecht an. Auf der jüngsten Pressekonferenz hat der Niederländer seine Kritik jedoch gemildert. „Ich bin sehr glücklich mit Ronaldo. Wir haben einen Top-Stürmer, ich bin wirklich froh, dass er hier ist. Er ist Teil der Mannschaft“, so der 52-Jährige. Hinter den Kulissen zeichnet sich jedoch ein anderes Bild. Der ‚Telegraph‘ schreibt in seinen Kolumnen, dass Ten Hag die Klubführung gebeten habe, Ronaldos Abgang durch einen ablösefreien Transfer „zum Wohle von Manchester United“ zu erleichtern.

„Mou und die Niederländer“

Einst lotste José Mourinho Wesley Sneijder nach Italien zu Inter Mailand. Mit dem niederländischen Spielmacher feierte der exzentrische Trainer große Erfolge. Nun bei der AS Rom hat sich Mourinho erneut einen Niederländer ins Boot geholt: Georginio Wijnaldum. Der Mittelfeldspieler kommt von Paris St. Germain per Leihe nach Rom. Eine Kaufoption über acht Millionen Euro ist Teil des Deals. Bei den Giallorossi soll Wijnaldum im Mittelfeld die Fäden ziehen, wie einst Snejder in Mourinhos Erfolgsteam bei Inter. „Mou und die Niederländer“, ziert die Innenseiten der ‚Gazzetta dello Sport‘. Ist es auch dieses Mal eine erfolgsbringende Kombination?