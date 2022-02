Gnabry-Gespräche „frühestens im März“

Serge Gnabry wird seinen Vertrag beim FC Bayern in Kürze offenbar noch nicht verlängern. Nach Informationen von ‚Sport1‘ wird der Rekordmeister die Gespräche mit dem Flügelstürmer „frühestens im März“ wieder aufnehmen. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gestalten sich seit einigen Monaten sehr zäh.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Ende des vergangenen Jahres wurde berichtet, dass Gnabrys Unterschrift unter einem neuen Vertrag beim Rekordmeister lediglich Formsache sei. Inzwischen ist offensichtlich, dass eine Einigung aller Beteiligten noch weiterer Verhandlungen bedarf. Der momentan gültige Kontrakt des Nationalspielers läuft bis 2023, weshalb der Druck auf die Verantwortlichen an der Säbener Straße allmählich steigt.

Knackpunkt in den Verhandlungen soll weiterhin das Gehalt sein. Gnabry will sich gegenüber Kingsley Coman und Leroy Sané nicht hinten anstellen und in die gleiche wirtschaftliche Riege aufsteigen. Der 26-Jährige peilt dem Vernehmen nach 15 Millionen Jahresgehalt an – offenbar ein Streitpunkt in den Gespräche mit den Bayern, der vor einer Übereinkunft noch ausgeräumt werden muss.