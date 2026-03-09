Bericht: Hjulmand-Abschied nicht ausgeschlossen

Gehen Kasper Hjulmand und Bayer Leverkusen nach dieser Spielzeit getrennte Wege? Laut ‚Sky‘ ist ein Trainerwechsel bei der Werkself im Sommer kein ausgeschlossenes Szenario. Die Zukunft des dänischen Übungsleiters sei „in alle Richtungen offen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bayer-Bosse wollen spätestens am Saisonende mit Hjulmand eine Analyse durchführen und besprechen, ob die gemeinsamen Ziele erreicht wurden und die Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Das Arbeitspapier des 53-Jährigen ist eigentlich bis 2027 datiert.

Hjulmand hatte die Leverkusener Anfang November nach Erik ten Hags Entlassung in Rekordzeit übernommen und wieder ins obere Tabellendrittel geführt, steht mit seiner Mannschaft darüber hinaus im DFB-Pokalhalbfinale und im Champions League-Achtelfinale.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Bundesliga liegt Bayer derzeit als Tabellensechster drei Punkte hinter den Champions League-Rängen. Die Qualifikation für die Königsklasse dürfte maßgeblich davon abhängen, ob Hjulmand auch über den Sommer hinaus in der BayArena an der Seitenlinie stehen wird.