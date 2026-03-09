Bericht: Hjulmand-Abschied nicht ausgeschlossen
Kasper Hjulmands Vertrag ist eigentlich auch noch für die kommende Saison gültig. Trotzdem liegt es offenbar im Bereich des Möglichen, dass Bayer Leverkusen im Sommer einen Trainerwechsel vornehmen wird.
Gehen Kasper Hjulmand und Bayer Leverkusen nach dieser Spielzeit getrennte Wege? Laut ‚Sky‘ ist ein Trainerwechsel bei der Werkself im Sommer kein ausgeschlossenes Szenario. Die Zukunft des dänischen Übungsleiters sei „in alle Richtungen offen“.
Die Bayer-Bosse wollen spätestens am Saisonende mit Hjulmand eine Analyse durchführen und besprechen, ob die gemeinsamen Ziele erreicht wurden und die Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Das Arbeitspapier des 53-Jährigen ist eigentlich bis 2027 datiert.
Hjulmand hatte die Leverkusener Anfang November nach Erik ten Hags Entlassung in Rekordzeit übernommen und wieder ins obere Tabellendrittel geführt, steht mit seiner Mannschaft darüber hinaus im DFB-Pokalhalbfinale und im Champions League-Achtelfinale.
In der Bundesliga liegt Bayer derzeit als Tabellensechster drei Punkte hinter den Champions League-Rängen. Die Qualifikation für die Königsklasse dürfte maßgeblich davon abhängen, ob Hjulmand auch über den Sommer hinaus in der BayArena an der Seitenlinie stehen wird.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden