Verhandlungen starten: Coutinho-Abnehmer gefunden?

Und halbjährlich grüßt das Murmeltier im Fall Philippe Coutinho. Der so begabte Offensivspieler ist wieder einmal einer der Abschiedskandidaten beim FC Barcelona, die Situation ist in diesem Winter dennoch eine andere. Grund dafür ist die bevorstehende Weltmeisterschaft.

Coutinho will in Katar unbedingt dabei sein und das in Topform. Entsprechend wünscht sich mittlerweile scheinbar auch der 29-Jährige einen Tapetenwechsel. Nach Informationen der Zeitung ‚Sport‘ deutet sich ein Wechsel in die Heimat an.

Gespräche anberaumt

Flamengo Rio de Janeiro soll stark daran interessiert sein, Coutinho auf Leihbasis an Bord zu holen. Angedacht sei zunächst eine Vereinbarung bis zum Sommer, das Geschäft könnte dann aber um ein weiteres halbes Jahr verlängert werden. Denn die Saison in Brasilien beginnt jetzt und endet erst im nächsten Winter. Zudem findet die WM 2022 bekanntermaßen ebenfalls erst im November und Dezember statt.

Gespräche zwischen Flamengo und Barça sollen schon in den kommenden Tagen stattfinden. Der brasilianische Klub wäre wohl bereit, für das erste halbe Jahr drei Millionen Euro des Gehalts zu übernehmen.

Und so darf man gespannt sein, ob die Seifenoper um einen Coutinho-Abschied in Kürze ein vorläufiges Ende findet. Sollte es mit Flamengo nicht klappen, stehen noch andere Vereine parat. Auch Atlético Mineiro, Palmeiras São Paulo, Tottenham Hotspur, Newcastle United, der FC Everton und der FC Arsenal sollen die Fühler ausgestreckt haben.